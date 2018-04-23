Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Arar’ın yolu doğduğu topraklara düştü

Arar’ın yolu doğduğu topraklara düştü

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Arar’ın yolu doğduğu topraklara düştü

18 yıllık sanat hayatında biriktirdiği şarkılardan derlediği repertuvarı ile önceki gün Ankara Congresium'da sevenleri ile buluşan , hemşehrilerini "Doğup büyüdüğüm memlekette olmak ve konser vermek ne kadar heyecanlı" sözleri ile selamladı. "2000 yılında siyahlar içinde bir kadındım ve ilk kez sizlerle bu şarkı ile buluşmuştuk" diyen Arar; geceye müzik kariyerinin ilk şarkısı olan 'Kaldırımlar'la başladı.

USTALARI ANDI

Arar repertuvarında Türk sanat müziği eserlerinin yanı sıra türkülere de yer verdi. Türkülerin bu coğrafyanın en büyük kültür miraslarından biri olduğuna dikkat çeken sanatçı, şöyle konuştu: ", Mahzuni Şerif, Aşık Veysel... Kolay yetişmiyor bu insanlar. Hepimize ortak mirasları olan türkülerimize hep birlikte sarılmalı, sahip çıkmalıyız. Her birinin ruhuna ayrı ayrı selam yolluyorum. Buradaki herkes emanetinizin bekçisi; gözünüz arkada kalmasın."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arar’ın yolu doğduğu topraklara düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN