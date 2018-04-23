Denzel Washington İstanbul’da

Oscar'lı oyuncu Denzel Washington'ın başrolünü oynadığı 'The Equalizer 2' filminin fragmanı İstanbul'la başlıyor. Washington'ın canlandırdığı Robert McCall karakteri bu kez kaçırılan ABD'li küçük bir kız çocuğunu kurtarmak için harekete geçiyor. Mc- Call dini bir cemaat adamı kimliğine bürünüp TCDD'nin treninde yemekli vagona dalıyor. İnce belli bardaktan çayını içerken kötü karakterlerle yüzleşiyor. "Türkiye'ye ilk gelişin mi?" diye soruyorlar; McCall, "Hayır, uzun zaman önce gelmiştim, farklı bir hayat" diyor. "Geri mi geldin?" dediklerinde ise "Evet, bir şey arıyorum. Amerikalı bir annenin küçük kızını kaçıran bir adam" yanıtını veriyor. Ve bu sözden sonra kavga başlıyor. Fragmana damga vuran İstanbul sahneleri filmde ne kadar yer kaplıyor bilmiyoruz.