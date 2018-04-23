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Oscar ödüllü oyuncu 'ın başrolünü oynadığı 'The Equalizer 2' filminin fragmanı 'la başlıyor. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında 'The Equalizer 2' filmini kaleme aldı. İşte o satırlar...

Giriş Tarihi: 23.4.2018 13:59 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 14:02
Denzel Washington İstanbul’da

Oscar'lı oyuncu 'ın başrolünü oynadığı 'The Equalizer 2' filminin fragmanı 'la başlıyor. Washington'ın canlandırdığı Robert McCall karakteri bu kez kaçırılan ABD'li küçük bir kız çocuğunu kurtarmak için harekete geçiyor. Mc- Call dini bir cemaat adamı kimliğine bürünüp TCDD'nin treninde yemekli vagona dalıyor. İnce belli bardaktan çayını içerken kötü karakterlerle yüzleşiyor. "Türkiye'ye ilk gelişin mi?" diye soruyorlar; McCall, "Hayır, uzun zaman önce gelmiştim, farklı bir hayat" diyor. "Geri mi geldin?" dediklerinde ise "Evet, bir şey arıyorum. Amerikalı bir annenin küçük kızını kaçıran bir adam" yanıtını veriyor. Ve bu sözden sonra kavga başlıyor. Fragmana damga vuran İstanbul sahneleri filmde ne kadar yer kaplıyor bilmiyoruz.

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Denzel Washington İstanbul’da
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