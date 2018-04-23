Ersoy kazandı Saraçoğlu kaybetti

Modacı Gülşah Saraçoğlu, 16 Ocak'ta katıldığı magazin programında Bülent Ersoy
'un kıyafeti ve takılarıyla ilgili hoş olmayan yorumlarda bulunmuştu. Saraçoğlu'nun sözleri sonrası programa telefonla bağlanan Bülent Ersoy da ünlü modacıya sert yanıt vermişti. Ardından Saraçoğlu, savcılığa başvurarak Ersoy'un cezalandırılmasını istedi. TAKİPSİZLİK KARARI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Saraçoğlu'nun şikayetinin ardından Ersoy hakkında soruşturma başlattı. Ersoy'un vekili Serkan Toper, sanatçının sözlerinin suç unsuru oluşturmadığını beyan ederek soruşturmanın kapatılmasını istedi. Savcılık da, dosya için takipsiz kararı verdi. Kararda, Ersoy'un sözlerinin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırları içinde olduğu belirtildi.