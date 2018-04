‘Evlilik telaşımız yok’

BUGÜN NELER OLDU

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Derya Uluğ , önceki akşam Mall of İstanbul 'da bulunan MOİ Sahne'de konser verdi. Gecede genç sanatçı, yaklaşık üç saat sahnede kalarak 45 şarkı söyledi. Uzun süredir müzisyen Asil Gök ile birlikte olan Uluğ; hem iş, hem de özel hayatında her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Uluğ, evlilikle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Biz şu an çok mutluyuz. Hem müziği, hem sahneyi paylaşıyoruz. O yüzden her şey çok keyifli ilerliyor. Birlikte üretiyoruz; birlikte çalıp söylüyoruz. Her şeyin hayırlı olacağı bir zamanda evlilik de olur. Henüz bir telaşımız yok."