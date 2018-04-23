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‘Evlilik telaşımız yok’

Giriş Tarihi: 23.4.2018
‘Evlilik telaşımız yok’
Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden , önceki akşam Mall of 'da bulunan MOİ Sahne'de konser verdi. Gecede genç sanatçı, yaklaşık üç saat sahnede kalarak 45 şarkı söyledi. Uzun süredir müzisyen Asil Gök ile birlikte olan Uluğ; hem iş, hem de özel hayatında her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Uluğ, evlilikle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Biz şu an çok mutluyuz. Hem müziği, hem sahneyi paylaşıyoruz. O yüzden her şey çok keyifli ilerliyor. Birlikte üretiyoruz; birlikte çalıp söylüyoruz. Her şeyin hayırlı olacağı bir zamanda evlilik de olur. Henüz bir telaşımız yok."
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