Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı! Aslı Enver'den ayrılık sonrası ilk paylaşım

Aslı Enver ve Murat Boz'un 2.5 yıllık ilişkileri sona erdi. 2016 yılından beri birlikte olan ikilinin ayrılık kararı hayranlarını da şoke etti. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ikiliden Aslı Enver, ayrılık kararının ardından birlikte oturdukları evden taşındı. Ayrılık sebebinin Aslı Enver'in, ünlü şarkıcıyı kıskançlıkları ile bunaltması olduğu iddia edilmişti. Murat Boz, "Ayrılıkla ilgili haberler doğru. Bununla ilgili ilk ve son defa konuşacağım. Aslı benim için çok ama çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor. Bunlar iki kişi arasında olan özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu" ifadelerini kullandı. İkiliden ilk olarak Murat Boz sessizliğini bozarken Aslı Enver de ilk kez paylaşım yaptı
Giriş Tarihi: 23.4.2018 12:04Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 12:08
Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık haberleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini silmeyen ikiliden Murat Boz, ayrılıkları hakkında açıklama yapmış, "Yürütemedik, bitti' demişti.