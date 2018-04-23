Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Plak tutkunları bir arada

Plak tutkunları bir arada

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Plak tutkunları bir arada
Dünya çapında kutlanan Record Store Day Plak Dükkanları Günü, D&R Akmerkez'de özel sürprizli programıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Müzik ve plak tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte müzikseverler, gerçekleşen workshoplar ve ünlü 'lerin performanslarıyla unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıktı. Plak kültürünün yeni nesil sevilen temsilcileri Kerem Akdağ, Eren Erdol ve Hemi'nin gerçekleştirdiği söyleşilerin ardından ünlü DJ'ler Barış Akbolat ve Çetin , müzik keyfini doruklara taşıdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Plak tutkunları bir arada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN