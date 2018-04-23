Plak tutkunları bir arada

Dünya
çapında kutlanan Record Store Day Plak Dükkanları Günü, D&R Akmerkez'de özel sürprizli programıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Müzik ve plak tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte müzikseverler, gerçekleşen workshoplar ve ünlü DJ
'lerin performanslarıyla unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıktı. Plak kültürünün yeni nesil sevilen temsilcileri Kerem Akdağ, Eren Erdol ve Hemi'nin gerçekleştirdiği söyleşilerin ardından ünlü DJ'ler Barış Akbolat ve Çetin Cem Yılmaz
, müzik keyfini doruklara taşıdı.