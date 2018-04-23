Üçüncü kez ‘evet’ dedi

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, önceki gün üçüncü kez nikah defterine imza attı. 2007 yılında meslektaşı Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlenen ve bu evliliği 2010 yılında sonlandıran oyuncu, boşandıktan üç yıl sonra yazar Tuğba Sarıünal ile nikah masasına oturmuştu. Bu evliliği de sürdüremeyip tek celsede boşanan Çalışkanoğlu, 2015 yılında bir kez daha bekar hayatına dönmüştü. Oyuncu, önceki gün bir süredir birlikte olduğu Çiğdem Şen ile evlendi.

ŞAHİT KEMAL DOĞULU

İki ay önce aile arasında nişanlanan çift, önceki akşam düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Sinan Çalışkanoğlu'nun şahitliğini ise Kemal Doğulu ile menajerleri Abdullah Bulut ve yapımcı Kemal Şahin üstlendi.