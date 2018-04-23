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‘Yeni evime aldığım ilk mangal oldu’

öncesi son konserini Kıbrıs’ta veren , “Evimizin her şeyiyle özel olarak ilgileniyorum. bir terasımız olduğu için eve aldığım ilk da bir mangal oldu” dedi

Giriş Tarihi: 23.4.2018
‘Yeni evime aldığım ilk eşya mangal oldu’
Nişanlısı Buse Varol'la 6 Mayıs'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı , öncesi son konserini önceki akşam Kıbrıs'taki Malpas Hotel'de verdi. Sahneye çıkmadan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, düğünüyle ilgili detayları da paylaştı: "Düğüne yaklaşık bin kişi katılacak. 'da stadyumda yapsam düğünü, kesin doldururum. Maşallah sevenim ve çevrem çok. Düğün pastası müziğimiz marşı olacak. Bu Buse ile ikimizin ortak kararı oldu." Yeni evinin mobilyalarına kadar her şeyiyle bizzat ilgilendiğini belirten Alişan, sözlerine şöyle devam etti: "İlk temizliği de bizzat kendim yaptım. Eve aldığım ilk ise mangal oldu. bir terasımız var. Evlendikten sonra sen, ben diye bir şey yok, her şeyimiz ortak olacak."
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‘Yeni evime aldığım ilk eşya mangal oldu’
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