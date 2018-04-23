‘Yeni evime aldığım ilk eşya mangal oldu’

Nişanlısı Buse Varol'la 6 Mayıs'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı Alişan
, düğünü
öncesi son konserini önceki akşam Kıbrıs'taki Malpas Hotel'de verdi. Sahneye çıkmadan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, düğünüyle ilgili detayları da paylaştı: "Düğüne yaklaşık bin kişi katılacak. İstanbul
'da stadyumda yapsam düğünü, kesin doldururum. Maşallah sevenim ve çevrem çok. Düğün pastası müziğimiz Fenerbahçe
marşı olacak. Bu Buse ile ikimizin ortak kararı oldu." Yeni evinin mobilyalarına kadar her şeyiyle bizzat ilgilendiğini belirten Alişan, sözlerine şöyle devam etti: "İlk temizliği de bizzat kendim yaptım. Eve aldığım ilk eşya
ise mangal oldu. Büyük
bir terasımız var. Evlendikten sonra sen, ben diye bir şey yok, her şeyimiz ortak olacak."