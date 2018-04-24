100’üncü bölümü pasta keserek kutladılar

ATV
'nin
reyting
rekortmeni
dizisi 'Eşkıya
Dünyaya
Hükümdar
Olmaz'
ekibi, önceki
gün
100'üncü
bölüm kutlaması
için Beykoz'daki sette bir
araya geldi.
Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın
yaptığı, başrollerini Oktay Kaynarca
ve Deniz Çakır
'ın paylaştığı 'Eşkıya
Dünyaya Hükümdar Olmaz'
ekibi, dizinin Beykoz'daki setinde
100'üncü bölüme özel hazırlanan
pastayı kesti.
Atv yöneticilerinin de katıldığı
kutlamada tüm oyuncular ve teknik
ekip keyifli anlar yaşarken 100'üncü
bölüm özel pastasını Oktay Kaynarca,
Deniz Çakır ve tüm ekip birlikte
kesti. Oyuncular, 100 bölümdür
kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilere
teşekkür etti.