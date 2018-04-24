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100’üncü bölümü pasta keserek kutladılar

Giriş Tarihi: 24.4.2018
100’üncü bölümü pasta keserek kutladılar
'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibi, önceki gün 100'üncü bölüm kutlaması için Beykoz'daki sette bir araya geldi. Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın yaptığı, başrollerini ve 'ın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibi, dizinin Beykoz'daki setinde 100'üncü bölüme özel hazırlanan pastayı kesti. Atv yöneticilerinin de katıldığı kutlamada tüm oyuncular ve teknik ekip keyifli anlar yaşarken 100'üncü bölüm özel pastasını Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve tüm ekip birlikte kesti. Oyuncular, 100 bölümdür kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilere teşekkür etti.
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100’üncü bölümü pasta keserek kutladılar
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