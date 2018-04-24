Balköpüğü’nün macerasını yazdı

ÜNLÜ Oyuncu Ceyda Düvenci
, kızı Melisa'dan ilham alarak yazarlığa adım attığı 'Balköpüğü' serisinin ilk kitabı 'Balköpüğü: Tatlı Bir Sürpriz'in D&R HillTown'da gerçekleşecen ilk imza gününde sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü oyuncunun, serebral palsi hastası kızı Melisa'yla birlikte hastalık ve tedavi sürecinden yola çıkarak kaleme aldığı kitapta, 'Balköpüğü' karakterinin tek başına çıktığı sürpriz yolculukta minik hikayelerle serebral palsili çocuklara nasıl davranılması gerektiği anlatılıyor.