Göcek’te yaz partisi

Türkiye'deki magazin gazetecileri, magazine katkı sağlayan medya profesyonelleri ve yazarlarının tek çatı altında birleştiği Magazin Gazetecileri Derneği
, geçtiğimiz günlerde Rixos Premium Göcek'te Yaza Merhaba etkinliği düzenledi. Etkinliğe magazin gazetecileri ile birlikte, Elif Ece Uzun, Aslıhan Güner- Mert Kılıç, Zeynep Mansur, Aylin Coşkun
, Burcu Güneş
, Yeşim Salkım
ve Demet Şener gibi ünlü isimler de katıldı. Magazin Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ve günün ilk ışıklarına kadar devam eden partide; DJ performansı eşliğinde, Aylin Coşkun, Burcu Güneş, Yeşim Salkım ve Zeynep Mansur söyledikleri şarkılarla geceye renk kattı. Gecede oyuncu Mert Kılıç ile şarkıcı Zeynep Mansur da kendileri için hazırlanan sürpriz doğum günü pastalarını kesti. Kılıç'ı ilk olarak eşi Aslıhan Güner kutladı. BERABER VE SOLO ŞARKILAR
Davete katılan sanatçılar hem kendi şarkılarını söyledi hem de düet yaptı. Gecede 23 Nisan doğumlu olan Zeynep Mansur için de yaşgünü pastası kesildi.