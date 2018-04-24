Kraliyet’ın yüzlerce yıllık doğum kuralları

Cambridge Düşesi Kate, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek üzere dün Londra'daki St. Mary's Hospital'a kaldırıldı. 2011'de Prens William
ile evlenerek Prens George
ve Prenses Charlotte'ı dünyaya getiren Düşes Kate
, üçüncü doğumunda da Kraliyet Ailesi'nin bazı kurallarına uymak zorunda. İşte kraliyetin yüzyıllardır süregelen doğum kuralları: Bebeğin doğduğu haberini ilk öğrenen kişi Kraliçe olmalı:
Prens George doğduğunda, baba Prens William'ın ilk olarak büyükannesi Kraliçe Elizabeth'i aradığı biliniyor. Kraliçe haberi aldıktan sonra, Buckingham Sarayı'nın önünde halka duyuru yapılıyor. Ancak Düşes Kate ile Prens William, oğullarının doğumunu Twitter'da duyurarak bu kuralı bozmuştu. Doğum haberini mutlaka saray tellalı duyurmalı:
Tellal Tony Appleton; Prens George ve Prenses Charlotte'un doğumlarını halka duyurmuştu. Bu gelenek, halkın okuma yazma bilmediği Ortaçağ dönemine dayanıyor. Evde doğum yapılmalı:
Kraliçe Elizabeth, geleneklere uyarak tüm çocuklarını Buckingham Sarayı'nda dünyaya getirdi. Bu kuralı bozan ilk kişi olan Prenses Diana, oğullarını Londra'daki St. Mary's Hospital'da dünyaya getirdi. Düşes Kate de ilk iki bebeğini aynı hastanede doğurdu. Babalar, doğumhaneye girmemeli:
Kraliyet Ailesi, babaların doğumhaneye girmesini uygun görmüyor. Ancak bu kuralın, Prens Charles'ın doğumundan sonra gevşediği biliniyor. Ebeler gizlilik yemini etmeli:
Doğuma katılan ebelerin, anne veya bebekle ilgili herhangi bir bilgi sızdırması yasak. Düşes Kate, Prenses Charlotte'ı dünyaya getirirken doğuma üç ebe