Türkiye’nin en mutlu ikinci şehri Sakarya

SABAH Gazetesi Yazarlar Kulübü'nün İl Buluşmaları etkinliği kapsamında geçtiğimiz günlerde Sakarya'daydık. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve ekibiyle bir araya geldiğimiz buluşmada; şehrin turizm potansiyelinden doğal kaynaklarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediği yatay şehirleşme sürecinden kültür-sanat ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok konuda bilgi aldık. Sakarya Meydan Muhaberesi'ne tanıklık etmiş şehir, 1999 depreminden ağır hasar alarak çıkmıştı. Ancak kısa sürede yaralarını sarıp mimari açıdan örnek bir şehir haline gelen Sakarya, zengin su kaynaklarıyla tam bir 'su şehri' unvanını da hak ediyor. İşte SABAH yazarlarının gözünden Sakarya'daki değişim ve yenilenme süreci...



LEVENT TÜZEMEN

Sapanca Gölü'nü korumak için 50 milyon $ harcandı

TARIH: 17 Mayıs 1999... Saat: Sabaha karşı 03.05... Marmara'da kulakları sağır eden bir gürültüyle 45 saniye süren bir deprem oluyor. İstanbul dahil Marmara'ya yakın illerden hissedilen deprem sonrası insanlar sokaklara fırlıyor. Gün ağardığında, Sakarya ve çevresinde depremin sebep olduğu manzara, tüm Türkiye'nin yüreğini dağlıyor. Evler yıkılmış, binlerce insan hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de kaybolmuş. Depremde Sakarya ve çevresinden 5 milyon ton enkaz kaldırılmış. Ve bu enkazların 2.5 milyon tonu sadece Sakarya'ya ait. SABAH Gazetesi'nin İl Buluşmaları kapsamında yedinci durağımız Sakarya oldu... Birinci derecede deprem bölgesi olan Sakarya'da müthiş bir dönüşüme tanık olduk. Huzurun ve kardeşliğin coğrafyasında küllerinden doğan bir şehir gördük.. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Dikey değil, yatay yapılaşın' önerisine Sakarya ili özen göstererek sahip çıkıyor. Spor aşığı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu kendine has karakteri olan bir Sakarya yaratmanın çabalarını sürdürüyor. Yatay şehircilik konusunda Sakarya'nın modern yüzü olan Serdivan ilçesi rol model oluyor. Binalara uygulanan ve sıkı denetlenen kat sınırlaması sonucu yapılan evler gezi boyunca bizlere büyük keyif verdi. Yolların, trafik lambalarından kavşaklarla arındırılması araç kullananlara hem kolaylık sağlıyor, hem de trafiğin rahat akmasını sağlıyor. Sakarya'da 12'si küçük, beşi büyük toplam 17 dere var. Yazkış akan bu dereler, kaynak sularıyla besleniyor. Kahvaltı yaptığımız ve Gürcü dilinde köy anlamına gelen Mahmudiye'de, yeşilin içine gizlenmiş Sopeli Doğal Yaşam Köyü, insana huzur pompalıyor. Başkan Toçoğlu, 2009'dan bu yana alt yapıya 1.2 milyar lira harcadıklarını vurguladı.



SIKI DENETLENİYOR

Sapanca Gölü'nü, Allah'ın bizlere sunduğu bir ayrıcalık olarak görüyorum. SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, gölü korumak için 50 milyon dolar harcandığını söylerken, 35 tür balığın yaşadığı Sapanca'nın dünyanın en zengin minerale sahip gölü olduğunun altını çiziyor. Büyükşehir Belediyesi, göle elektrikli ve akülü teknelerin dışında benzinli teknelerin girmesine izin vermiyor. Suyun ve yeşilin bol olduğu cennet Sakarya'da halk hiç su sorunu yaşamıyor. 24 saat musluklardan akan, pH değeri 8.3 olan suyu mükemmel arıtma tesisleri sayesinde gönül rahatlığı içinde doya doya içebilirsiniz. Dünyada enerji üretme konusunda HES'ler büyük önem taşıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla inşa ettiği ve şu anda 10 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayan Adasu HES'te çektiğim karede şöyle yazıyordu: 'Artık tükettiği enerjiyi üreten, geleceğe güvenle bakan bir şehir var. Bu başarı tüm Sakaryalılar'ındır... - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.'