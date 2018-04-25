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eski aşkı ile ’e mutluluklar diledi

Oyuncu , eski sevgilisi ile aşk yaşayan hakkında ilk kez konuştu: Gülben ve Burak iyi insanlar. Birbirlerine de çok yakışmışlar. Umarım mutlu olurlar.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 15:46
Aydan Şener eski aşkı Burak Törer ile Gülben Ergen’e mutluluklar diledi

Sanatçı yakın arkadaşı 'in eski sevgilisi ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini sosyal medya hesabından dolu dizgin yaşayan çiftte bir yorumda eski sevgili Aydan Şener'den geldi.

"GÜLBEN İLE BURAK'I İYİ TANIRIM, YAKIŞMIŞLAR"

Posta'nın haberine göre; Oyuncu Aydan Şener de 2004-2007 arasında birlikte olduğu Burak Törer'in Gülben Ergen ile ilişkisine dair şunları söyledi: "Gülben arkadaşım. Birlikte iş de yaptık. Kendisini çok severim. Burak ile aynı camianın insanları. Aşk yaşamaları çok normal. Ortada beni üzecek, rahatsız edecek bir durum yok. Fotoğraflarını görünce inanın hiçbir şey hissetmedim. Zaten zamanında ayrılmayı isteyen taraf ben olmuştum. Yaşandı, bitti. Gülben ve Burak iyi insanlar. Birbirlerine de çok yakışmışlar. Umarım mutlu olurlar."

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Aydan Şener eski aşkı Burak Törer ile Gülben Ergen’e mutluluklar diledi
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