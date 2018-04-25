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Erbil ile Tetik yan yana gelmedi

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
Erbil ile Tetik yan yana gelmedi
Sanat dünyasının ünlü isimleri, önceki gün Onur Büyüktopçu'nun yeni yaşını Beyoğlu Bi Daha Meyhane'de kutladı. 36 yaşına giren oyuncunun doğum günü kutlamasına , , Sinem Öztürk- Mustafa Uslu, Ekin Mert Daymaz, Yusuf Çim, ve gibi isimler katıldı.

YILDIZ HEDIYESI
Gazetecilerin karşısına geçen Büyüktopçu, en anlamlı hediyenin, 1870 yılında Fransa'nın bir bölgesine düşen yıldızın parçacıkları olduğunu söyledi. Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil, gecede adının aşk dedikodularına karıştığı Anıl Tetik ile bir araya gelmedi. İkili, aşk iddialarıyla ilgili olarak "Arkadaşız" demişti.
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Erbil ile Tetik yan yana gelmedi
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