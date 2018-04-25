Erbil ile Tetik yan yana gelmedi

Sanat dünyasının ünlü isimleri, önceki gün Onur Büyüktopçu'nun yeni yaşını Beyoğlu Bi Daha Meyhane'de kutladı. 36 yaşına giren oyuncunun doğum günü kutlamasına Nergis Kumbasar
, Yeşim Salkım
, Sinem Öztürk- Mustafa Uslu, Ekin Mert Daymaz, Yusuf Çim, Anıl Tetik
ve Esra Erol
gibi isimler katıldı. YILDIZ HEDIYESI
Gazetecilerin karşısına geçen Büyüktopçu, en anlamlı hediyenin, 1870 yılında Fransa'nın bir bölgesine düşen yıldızın parçacıkları olduğunu söyledi. Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil, gecede adının aşk dedikodularına karıştığı Anıl Tetik ile bir araya gelmedi. İkili, aşk iddialarıyla ilgili olarak "Arkadaşız" demişti.