Bodrum Belediyesi, Hadise’nin iki yıldır işlettiği La Plaj isimli mekanı yıktı. İddialara göre işletmenin plaj kısmı ruhsatsızdı. Mülk sahibi de Hadise ile sözleşmeyi feshetti. Hadise’ye çifte darbe! Ünlü popçunun, iki sezondur, ablası Hülya Açıkgöz’le birlikte Bodrum’da işlettiği La Plaj isimli mekanı önceki gün yıkıldı. Bodrum Belediyesi’nin ruhsatsız olduğu için plajı yıktığı öğrenildi. Sanatçıya ikinci darbe ise mekanın sahibinden geldi. 1.9 milyon liralık alacağını tahsil edemeyen mülk sahibi, mahkemeye başvurmuştu. 1 milyonu alan, 900 bin lirası kalan mal sahibi, icra için yeniden dava açtı.