‘Kayahan Abi’yi ittim, o da bana bıçak çekti

90'ların efsane şarkıcısı Tayfun Duygulu
, geçtiğimiz günlerde Hakan Küfündür'ün radyo programına konuk oldu. Yaklaşık bir saat boyunca canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtlayan Duygulu, bir dönem evli olduğu Beste Açar'ın da babası olan rahmetli Kayahan ile başından geçen bir olayı anlattı. Duygulu, 1997 yılında sözü ve müziği kendisine ait olan ve geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Kerim Tekin
'in seslendirdiği 'Kar Beyazdır Ölüm' adlı parçayı Nilüfer için yazdığını açıklayarak sözlerine şöyle devam etti: "Kayahan Abi'yi öncelikle saygı ile anıyorum, ruhu şad olsun. 'Kar Beyazdır Ölüm'ü başta Nilüfer için yazdım. Bunu Kayahan Abi öğrendi, aramızda ufak çaplı bir tartışma geçti. Tabii benim de biraz hatam vardı, ben tartışma sırasında onu ittim, o da bana bıçak çekti. Sonra araya birileri girdi, olay yatıştı."