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Albüm öncesi maxi single geldi

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Albüm öncesi maxi single geldi
Türk alternatif rock müziğinin öncü gruplarından , Ekim ayında müzikseverlerle buluşturacağı beşinci albümünden üç şarkıyı, 'MaNgaX' adlı maxi single'la dinleyicisiyle buluşturdu. Single'da yer alan '1000 Parça' adlı şarkıda Türkçe rap müziğin yeni neslinin güçlü isimlerinden Tankurt Manas, Kamufle, Joker, Fate Fat ve DJ Hırs da yer alıyor. MaNgaX albümünde sevilen maskotları Spa'yı da tekrar hayatımıza sokan MaNga, Spa'nın kliplerde ve sahne performanslarında da yer almaya hazırlandığının müjdesini verdi.
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Albüm öncesi maxi single geldi
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