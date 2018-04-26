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özrü kabul etti, davayı geri çekti

'in kendisinden özür dileyen 'ye cevabı merak konusuydu. Ünlü şarkıcı, 53 yaşındaki yapımcı hakkındaki davasını geri çektiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 16:31
Gülben Ergen özrü kabul etti, davayı geri çekti

, 'ye koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi aldırmıştı. Kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 3 ay koruma kararı aldıran şarkıcı, ünlü yapımcının programında ve sosyal medya hesaplarında hakaretlerini devam ettirdiğini belirterek, 30 gün zorlama hapsi verilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Ergen'in şikayetini haklı bulan mahkeme, Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapsi verdi. Bu karar sonrası Erol Köse, instagram hesabı üzerinden paylaştığı video ile Gülben Ergen'den özür dilediğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı, bugün instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Erol Köse'nin özrünü kabul ediyorum, davayı geri çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'in paylaşımı şöyle: "Kötü söz söylememe, kalp kırmama orucundayım uzun yıllardır. Kimin ne yaşadığı beni zerre ilgilendirmiyor. Mesleğim başkalarının hayatlarını irdelemek ve yargılamak hiç olmadı. Hakkımda çıkan tüm asılsız haberler için hukuk yolunu ve sessizliği seçtim. Hak yerini hep buldu. Daha da bulacak. Bir değil, bin kere özür dileyen ve araya bende kredisi sonsuz dostlarımı koyan Erol Köse... Size yüreğimin kırgınlığı geçmedi, ama organize olmuş bir örgüt gibi, benim ölümüme çalışan, adeta bir çetenin dolduruşuna geldiğinizi söylediğiniz özürünüz başım üstüne. Aldığınız ceza ile ilgili davamı Avukatım Altın Mimir bugün geri çekiyor."

Ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri (Birol Namoğlu ve Derya Beşerler)

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Gülben Ergen özrü kabul etti, davayı geri çekti
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