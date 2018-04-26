Sabahları sıcak su içerim, her gün yedi saat uyurum

54 yaşındaki Avustralyalı model Elle Macpherson
, yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırlarını anlattı. 18 yaşından bu yana modellik yapan 'Vücut' lakaplı Macpherson, 20'li yaşlarda gibi görünmesinin sırrının 'vücudunun ihtiyaçlarını bilmek' olduğunu söyledi. İşte Macpherson'ın beslenme, sağlık ve egzersiz sırları:
Her günü aktif ve doğal geçirmeye özen gösteriyorum. Vücudumun en üst seviyede çalışması için neye ihtiyacı olduğuna bakıyorum. Vegan besleniyorum ve alkali diyeti yapıyorum. Sadece organik ve mevsiminde sebzeleri tüketiyorum. Her sebzenin farklı faydaları var, o nedenle her çeşit sebzeyi yemeye ve bol su içmeye dikkat ediyorum.
Genç yaşlarda çok yoğun bir egzersiz rutinim vardı. Şimdiyse vücudumu dinleyip farklı egzersizleri karıştırıyorum. Güne limonlu sıcak su içerek başlarım. Sabah uyandığımda; okyanusta yüzme, sahilde yürüyüş, arkadaşlarımla yoga, bisiklet veya boks egzersizi gibi seçeneklerden birine karar veriyorum. Sürekli değişik egzersizler yapmak eğlenceli ve motive edici.
Yedi saatlik uykudan vazgeçemem. Yatmadan önce mutlaka sıcak bir duş alırım, vücudumu rahat bir duruşta sakinleştiririm ve bir bardak bitki çayı içerim.
Gençken cildimi güneşten korumadığım için pişmanım. Şimdi 50 faktörlü güneş koruyucu sürmeden güneşe çıkmıyorum.
Yaşım ilerledikçe güzelliğin içten geldiğini gördüm. Eğer bedenimi düzgün beslersem, bu dışarıya da yansır. Bağırsak sağlığının önemine inanıyorum. Temiz gıdalar tüketerek bağırsaklarımı sağlıklı tutuyorum. Bu beslenmeme bolca sevgi ve kahkaha da ekliyorum.