T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, önceki akşam Zorlu PSM'de yapılan açılış konseriyle başladı. İtalyan Şef Antonio Pirolli yönetiminde 60 kişilik İstanbul Devlet Opera
ve Balesi Orkestrası ve Koro şefliğini Paolo Villa'nın üstlendiği 70 kişilik İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nun eşlik ettiği konserde, ünlü soprano Nino Machaidze solist olarak yer aldı. Opera dünyasının Angelina Jolie
'si olarak anılan Leyla Gencer
'in öğrencisi, La Scala yıldızı, soprano Nino Machaidze, Mozart'ın 'Figaro'nun Düğünü', Rossini'nin 'Rusalka', Puccini'nin 'La Boheme' ve Gounod'un 'Romeo ve Juliet' operalarından söylediği aryalarla büyük alkış aldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan'ın açılış konuşmasıyla başlayan geceye müzikseverlerin de ilgisi yoğun oldu. Festivalin devamında tarihin izlerine Mozart'ın müziklerinin eşlik edeceği 'Saraydan Kız Kaçırma' operası, tüm görkemiyle 28-29 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde izleyicilerin karşısında olacak. 21 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 9.Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin biletleri Biletiva, Zorlu PSM ve Süreyya Operası gişelerinden satışa sunuldu.