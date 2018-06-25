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’na yetişip formayı kaptı

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Dünya Kupası’na yetişip formayı kaptı
Aktris , 19 Haziran'da dünyaya gelen oğlu Santiago'ya Meksika forması giydirdi. başlamadan önce, minik Meksika formasını karnının üzerine tutarak poz veren Longoria, doğum yaptıktan birkaç gün sonra formayı oğluna giydirdi. Meksikalı TV yapımcısı eşi Jose Baston'ın, kucağında oğluyla maç izlerken çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, 'Bakın kim maça hazır!' notunu düştü. Fotoğrafa yorum yapan David Beckham, "Gördüğüm en iyi Dünya Kupası fotoğrafı' diye yazdı.
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Dünya Kupası’na yetişip formayı kaptı
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