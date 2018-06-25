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Filmdeki gerdanlık Hint prensinin çıktı

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Filmdeki gerdanlık Hint prensinin çıktı
Başrollerini sekiz ünlü kadın oyuncunun paylaştığı 'Ocean's 8' filminde kullanılan pırlanta gerdanlıkla ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Cartier tasarımı olan görkemli gerdanlık, ilk olarak 1931 yılında Nawanagar prensi için hazırlanmış. Film için yeniden tasarlanan gerdanlığın orijinalinin; Jacques Cartier tarafından dünyanın en berrak pırlantaları kullanılarak yapıldığı öğrenildi. Üzerinde toplam 500 karat pırlanta bulunan gerdanlığın orijinalinin günümüzde var olmadığı ancak markanın arşivlerinden çıkan çizimlere göre film için yeniden tasarlandığı da bilgiler arasında. Filmde; 'un canlandırdığı 'Debbie Ocean' karakterine ait olan gerdanlığı, 'in oynadığı 'Daphne' ve beraberindekiler tarafından çalınmaya çalışılıyor. Filmde kullanılan gerdanlık, 15 kişilik bir ekip tarafından toplam 4 bin 200 saatte yapıldı. Gerçekte bir erkek için tasarlanan mücevherin filmdeki versiyonunun, orijinalinden yüzde 20 daha küçük olduğu öğrenildi.

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Filmdeki gerdanlık Hint prensinin çıktı
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