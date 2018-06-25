İşte ünlü isimlerin ilk paylaşımları...(24 Haziran seçim sonuçları)

Seçim sonuçları 24 Haziran akşamı gerçekleştirilen sayımın ardından birçok vatandaşın gündemindeki konu oldu. Yüzde 88 civarı bir katılım ile 50 milyona yakın vatandaşın sandık başına gittiği seçimde, YSK'nın gün sonunda yaptığı açıklamaya göre 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak ilan edildi. Kesinleşen sonuçların ardından ünlü isimler 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. İşte Semih Kaplanoğlu’dan Alişan’a birçok ünlü ismin paylaşımları…
Giriş Tarihi: 25.6.2018 10:17Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 11:27