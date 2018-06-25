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Sahte aşık ! 'u böyle aldattı

Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliği Eylül 2017'de biten , iddiaya göre kötü anılarını geride bırakmak için profesyonel destek almaya başladı. Güzel oyuncu aşkta da gaza bastı! Geçtiğimiz aylarda Sabancı Ailesi'nin genç temsilcisi Faruk Sabancı ile yakınlaştığı öne sürülen güzel oyuncu Merve Boluğur ve cemiyet hayatının gözde bekarlarından önceki günlerde Bodrum'da beraber görüntülenmişti. Hakan Sabancı, ‘aşk’ adı altında birçok güzelin canını yakmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 gün önce Merve Boluğur’la Bodrum’da görüntülenen playboy, güzel oyuncuyu önceki akşam Yunan bir güzelle aldattı!

Giriş Tarihi: 25.6.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 11:01
Sahte aşık Hakan Sabancı! Merve Boluğur'u böyle aldattı

Uslanmaz çapkın , 'aşkın' suyunu çıkardı! 'la 10 gün önce Bodrum'da yeni bir aşka yelken açan sosyetik playboy, çapkınlıkta F1 pilotlarına rakip çıktı.

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Sahte aşık Hakan Sabancı! Merve Boluğur'u böyle aldattı
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