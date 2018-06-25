Sahte aşık Hakan Sabancı! Merve Boluğur'u böyle aldattı

Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliği Eylül 2017'de biten Merve Boluğur, iddiaya göre kötü anılarını geride bırakmak için profesyonel destek almaya başladı. Güzel oyuncu aşkta da gaza bastı! Geçtiğimiz aylarda Sabancı Ailesi'nin genç temsilcisi Faruk Sabancı ile yakınlaştığı öne sürülen güzel oyuncu Merve Boluğur ve cemiyet hayatının gözde bekarlarından Hakan Sabancı önceki günlerde Bodrum'da beraber görüntülenmişti. Hakan Sabancı, ‘aşk’ adı altında birçok güzelin canını yakmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 gün önce Merve Boluğur’la Bodrum’da görüntülenen playboy, güzel oyuncuyu önceki akşam Yunan bir güzelle aldattı!
Giriş Tarihi: 25.6.2018 10:52Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 11:01
Uslanmaz çapkın Hakan Sabancı, 'aşkın' suyunu çıkardı! Merve Boluğur'la 10 gün önce Bodrum'da yeni bir aşka yelken açan sosyetik playboy, çapkınlıkta F1 pilotlarına rakip çıktı.