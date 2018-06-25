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gün sayıyor

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Deniz Seki gün sayıyor
Deniz Seki, 4.5 yıl aradan sonra yeni şarkıları ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 12 şarkının yer alacağı albümü için müzik direktörü ve aranjör İskender Paydaş ile çalışan , hazırlıklarını hızlandırdı.

BUTİK OTEL KAPATTI
Bir yandan her hafta ve Çeşme'deki konserlerine giden Deniz Seki, bu süreçte albüm çalışmaları için de İskender Paydaş'ın Bodrum'da yeni açtığı stüdyosunu iki aylığına kiraladı. Seki, şarkılarının son okumalarını bu stüdyoda kaydediyor. Ünlü sanatçının 'Hayatımın şarkısı' dediği Sezen Aksu imzalı 'Gidemem' şarkısının okumaları ise 'da Sezen Aksu'nun stüdyosunda gerçekleşecek. Bugüne kadar sekiz albüm, bir single çıkaran Seki, yeni albümünün tüm detayları ile tek tek ilgileniyor. Geçtiğimiz hafta albümün canlı enstrüman kayıtları için 10 müzisyeni Bodrum'a davet eden ve şarkıların kayıt çalışmalarını sürdüren Seki, müzisyen arkadaşları için Bodrum'un en gözde tatil beldesi Türbükü'nde butik bir otel kapattı.
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Deniz Seki gün sayıyor
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