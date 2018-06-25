Yeliz Yeşilmen'den Deniz Akkaya'ya: Kendin kaşındın

Deniz Akkaya, Yeliz Yeşilmen'in "Türkiye'nin Beyonce'siyim" sözlerini ti'ye aldı. Bir sosyal medya kullanıcısının "Peki bundan şeyin haberi var mı? Türkiye'nin" sözlerine gülücük emojisi koyan Deniz Akkaya'ya Yeliz Yeşilmen tepki gösterdi.