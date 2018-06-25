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'den 'ya: Kendin kaşındın

, 'in "Türkiye'nin Beyonce'siyim" sözleriyle dalga geçti. Bir sosyal medya kullanıcısının "Peki bundan şeyin haberi var mı? Türkiye'nin" sözlerine gülücük emojisi koyan Deniz Akkaya'ya Yeliz Yeşilmen ‘Kendin kaşındın’ diyerek tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 25.6.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 15:08
Yeliz Yeşilmen'den Deniz Akkaya'ya: Kendin kaşındın

, 'in "Türkiye'nin Beyonce'siyim" sözlerini ti'ye aldı. Bir sosyal medya kullanıcısının "Peki bundan şeyin haberi var mı? Türkiye'nin" sözlerine gülücük emojisi koyan Deniz Akkaya'ya Yeliz Yeşilmen tepki gösterdi.

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Yeliz Yeşilmen'den Deniz Akkaya'ya: Kendin kaşındın
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