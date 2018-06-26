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‘Arabamı telefonu gibi ediyorum’

Giriş Tarihi: 26.6.2018
‘Arabamı cep telefonu gibi şarj ediyorum’
Oyuncu Ümit Erdim, önceki gün İst- Marina'daydı. Önce alışveriş yapıp sonra arkadaşıyla buluşan Erdim, sıra dışı arabasıyla ilgi odağı oldu. Araba tutkusuyla bilinen ve rallilere de katılan Erdim, minik otomobilini meraklı bakışlar arasında park etti. "Bu bakışlara alıştım artık" diyen ünlü oyuncu, elektrikli arabasının çok sessiz olduğunu ve yolda giderken herkesin 'Bu ne?' diye merakla baktığını söyledi. Erdim, aracıyla ilgili şöyle konuştu: "Her şeyden önce çevre dostu bir araç. Elektrikli olduğu için doğaya herhangi bir zararı yok. Ayrıca gerçekten çok ekonomik... Normal elektrikli araçlar gibi istasyonu aramaya bile gerek yok. telefonu şarj edebildiğiniz her yerde bu arabayı da şarj edebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşımla bir kafede buluşacağım, insanlar telefonlarını verir 'Şarja takabilir misiniz?' diye. Ben arabamı buraya şarja takacağım."
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‘Arabamı cep telefonu gibi şarj ediyorum’
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