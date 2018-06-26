‘Yine büyük bir gurur yaşattın Reis’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden yüzde 52.6 oy alarak galibiyetle ayrılması, sanat dünyasını da sevince boğdu. Magazin dünyasının ünlü isimleri, Erdoğan'ın zaferiyle ilgili duygu ve düşüncelerini sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı.

SİBEL CAN: "Canım ülkem, yüzün gülsün, gönlün gülsün. Hep birlikte, el ele, en güzel günlere; barış, kardeşlik, bereket, sevinç, dostluk, yardımlaşma ile sonsuza dek bu güzel ülkede... Huzurla, sevgiyle, saygıyla yaşayalım, kötülere fırsat vermeyelim. Allah ve melekler, güzel ülkemizi ve bizleri kanatları altında korusun. Hayırlı uğurlu olsun. Yine büyük bir gurur yaşattın bize, tebrikler sayın başkanım Recep Tayyip Erdoğan."



'HEP BERABER GÜZEL BİR TÜRKİYE'YE...'



İBRAHİM TATLISES: "Sayın başkanım yine ilklere imza attınız, sizi yürekten tebrik ediyorum. Ülkemiz için güzel ve güçlü günler başlıyor, yeni sistemin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İyi ki varsınız sayın başkanım, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bu kutlu yürüyüşümüzde Allah yar ve yardımcımız olsun."

BÜLENT ERSOY: "Şaibesiz, itibarından ödün vermeden, hür milletin, hür iradesinin tecelli ettiği, matematik ilmi sonuçları ile tescillenmiş bu seçimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası. Yüce Türk milletinin her açıdan refah ve ferahı adına hayırlara vesile olması, en kalbi ve de en halisane duygularım. Tebrikler efendim."

EBRU YAŞAR: "Hayırlı olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başkanı."

İBRAHİM SADRİ: "Seçim sonucu memleketimiz ve geleceğimiz için hayırlı olsun. Bir kez daha görüldü ki, ülkemizde neticeyi sosyal medya oyunları ya da batı kaynaklı manipülasyon lobileri değil; sandığa giden vatandaşın iradesi belirliyor. Bu çok kıymetli değil mi?"

ALİŞAN: "Türkiye kararını verdi. Hayırlı uğurlu olsun sayın başkanım."

SEDA SAYAN: "Seninle yola devam başkan. Nerede kalmıştık? Daha önce de demiştim, bugün yine söylüyorum; Reis'le yola devam."

İSMAİL HAKKI: "Hamdolsun güzel Türkiye'me ve mazlum dünyaya. Hayırlı uğurlu olsun."

SİNAN AKÇIL: "Yarından itibaren el ele, hep beraber güzel bir Türkiye'ye güzel ülkem..."

MUSTAFA CECELİ: "Türkiye Cumhuriyeti için seçim sonuçları hayırlı olsun."

UĞUR IŞILAK: "Hayırlı oldu, hayırlısı oldu, hayırlısıyla oldu.

ALİ ŞENTÜRK: "T.C.'nin ilk başkanı tüm dünyaya hayırlı olsun. Erdoğan'ı yaklaşık 25 yıldır tanıyorum. Hiçbir siyasi partiye üye değilim ama bu adamı seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını görüyorum ve dünyanın artık Türkiye'yi ikinci sınıf ülke gibi görmesini istemediğim ve daha başka sebeplerden dolayı da Erdoğan'ı destekliyorum."

'EN ÇOK DA İKİ YÜZLÜLERE HAYIRLI OLSUN'

POLAT YAĞCI: "Bir dönüm noktasını daha geride bıraktık. Milletimize hayırlı olsun. Bu süreçte oyunu kullanarak demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ederim. Yine bu süreçte; özü sözü bir, düşüncesi ne olursa olsun rengini belli etmekten çekinmeyen herkesi tebrik ederim. Sonuçlar açıklanmadan bir kenarda çaktırmadan gizlenmeye çalışan, sessiz kalmayı tercih eden, duruma göre pozisyon alan, kapalı kapılar ardında cengaver kesilip sosyal medyada ya da toplum içinde dut yemiş bülbüle dönen ve sonuç kesinleştikten sonra destek ve bağlılık mesajları atan, fotoğraf paylaşan arkadaşlar; bu sonuç en çok da sizlere hayırlı olsun. Not: Bu sözlerim tüm ikiyüzlülere..."