Onur Tuna ‘Davamızın arkasında duracağım’

Oyuncu Cem Uçan, önceki gün Wyndham Grand'de düzenlenen törenle Gülşah Şahin ile dünyaevine girdi. Damat Cem Uçan, "Birbirimize çok aşıktık, evlendik" derken, gelin Gülşah Şahin, "Cem, arkadaş ortamındayken bana 'Seninle evlensek ne güzel olur' dedi, kendimizi nikahta bulduk" diye konuştu. Törende çiftin nikah şahitleri arasında yakışıklı oyuncu Onur Tuna da vardı. Tuna, "Gülşah benim canım ama ben erkek tarafıyım. Cem, benim abim" diye konuştu.

Talat Bulut'un sette kostüm görevlisini taciz ettiği iddiası nedeniyle yayındkaldırılanlan 'Yasak Elma' dizisinde rol alan Tuna, konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"Bu durum yargıya taşındığı için şimdi konuşmayayım ama işin içinde biri olarak zamanı gelince açıklama yapacağım. Adını bile zikredemediğim bu olay, gerçekten çok berbat bir durum.

Cinsiyet ayrımı, statü farkı gibi bakış açılarına ve yanlışlara karşıyım. Davamızın arkasında duracağım."