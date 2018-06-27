Alp Kırşan yeniden baba oluyor! Zeynep Dörtkardeşler Kırşan ikinci kez hamile

Oğlu Efe'nin ikinci yaşında bir çocuk daha istediklerini söyleyen Alp Kırşan müjdeyi verdi. Ailesiyle birlikte Bodrum'daki evlerinde tatilde olan Kırşan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşinin 2. kez hamile olduğunu duyurdu.