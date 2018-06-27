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yeniden baba oluyor! Zeynep Dörtkardeşler Kırşan ikinci kez hamile

Azra Akın ve Siren Ertan'dan sonra bir bebek müjdesi de 'dan geldi! Eşi Zeynep Dörtkardeşler Kırşan ile her fırsatta ikinci çocuk isteklerini dile getiren sunucu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşinin ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Eşinin karnının belirgin olduğu fotoğrafı paylaşan Alp Kırşan’a takipçilerinden tebrik mesajı yağdı. İşte Alp Kırşan’ın o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 27.6.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 15:19
Alp Kırşan yeniden baba oluyor! Zeynep Dörtkardeşler Kırşan ikinci kez hamile

Oğlu Efe'nin ikinci yaşında bir çocuk daha istediklerini söyleyen müjdeyi verdi. Ailesiyle birlikte Bodrum'daki evlerinde tatilde olan Kırşan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşinin 2. kez hamile olduğunu duyurdu.

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Alp Kırşan yeniden baba oluyor! Zeynep Dörtkardeşler Kırşan ikinci kez hamile
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