Alp Kırşan yeniden baba oluyor! Zeynep Dörtkardeşler Kırşan ikinci kez hamile
Azra Akın ve Siren Ertan'dan sonra bir bebek müjdesi de Alp Kırşan'dan geldi! Eşi Zeynep Dörtkardeşler Kırşan ile her fırsatta ikinci çocuk isteklerini dile getiren sunucu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşinin ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Eşinin karnının belirgin olduğu fotoğrafı paylaşan Alp Kırşan’a takipçilerinden tebrik mesajı yağdı. İşte Alp Kırşan’ın o paylaşımı…
Giriş Tarihi: 27.6.2018 15:19Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 15:19
Oğlu Efe'nin ikinci yaşında bir çocuk daha istediklerini söyleyen Alp Kırşan müjdeyi verdi. Ailesiyle birlikte Bodrum'daki evlerinde tatilde olan Kırşan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşinin 2. kez hamile olduğunu duyurdu.