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Bursalıların ‘Sertap’ coşkusu

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Bursa Festivali, Ünlü Şarkıcı ’i ağırladı. Konser sırasında etkisini artıran sağanak yağmura rağmen hayranları, ünlü sanatçıyı programında yalnız bırakmadı

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 23:13 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 23:16
Bursalıların ‘Sertap’ coşkusu

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde ünlü şarkıcı, söz yazarı ve besteci , kendisine ait parçaları hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Hareketli şarkılarıyla dinleyenleri coşturan sanatçı, zaman zaman katılımcılara duygusal anlar yaşattı.Kendisine has tarzı, sahne performansı ve neşeli tavırlarıyla sevenlerinin gönlünü fetheden Erener, izleyiciler ile girdiği diyaloglar ile kahkahalara yol açtı. Son bölümlerinde sağanak yağışa rağmen kalabalığın eksilmediği konserde usta sanatçı, birbirinden farklı parçalarıyla müzikseverleri coşturdu.

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Bursalıların ‘Sertap’ coşkusu
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