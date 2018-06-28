Evlendirme dairesine film seti kurdular

Yönetmen,
senarist ve oyuncu Yılmaz Erdoğan
, 'Organize İşler
2: Sazan Sarmalı' adlı filminin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başladı. Film ekibi, 'Organize İşler'in devamı niteliğinde olan 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' için önceki gün Beyoğlu Evlendirme Dairesi'ne set kurdu. NİKAH SAHNELERİ ÇEKİLDİ
Setin ilk gününde; yönetmen koltuğuna filmin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan otururken, Ezgi Mola
ve Bensu Soral ise kamera karşısına geçti. Sabah saatlerinde başlayan nikah sahneleri çekimi, akşama kadar devam etti. Bu arada Erdoğan'ın, aksiyon sahneleri için Güney Koreli bir ekiple anlaştığı iddia edildi. 4 Ocak'ta vizyona girmesi planlanan filmde Ezgi Mola ve Bensu Soral'ın dışında Kıvanç Tatlıtuğ
, Ekin Türkmen, Mahir İpek ve Okan Çabalar gibi isimler de rol alıyor.