Kültürümüzden izler taşıyan bir gençlik filmi

Çağlar Ertuğrul
ve Meriç Aral
'ın oynadığı 'Yanımda Kal' filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Filmin, önceki günkü tanıtım toplantısına Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral'ın yanı sıra yönetmen M. Uğur Yağcıoğlu ve yapımcı Shebnem Askin de katıldı. Askin, "Yanımda Kal' iki gencin birbirleriyle tanıştıktan sonra hayatlarının nasıl değiştiğini anlatıyor" dedi. Meriç Aral ise şunları söyledi: "Filmde birbirine aşık bir çift var. Aşık olunca insanın gözü hiçbir şeyi görmez ya, biraz da onu anlatıyoruz." Kültürümüze ait doneler de barındıran bir film olduğunu söyleyen Çağlar Ertuğrul da "Sadece gençlik değil, güzel bir aile filmi. Meriç'le de kimyamız tuttu" dedi.