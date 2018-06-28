Selami Şahin müzikali Temmuz’da sahnede

SELAMİ Şahin
'in ölümsüz şarkıları; canlı orkestra ve güçlü oyuncu kadrosu eşliğinde 'Bir Selami Şahin Müzikali: Seninle Başım Dertte' müzikalinde izleyiciyle buluşacak. İlk gösterimi 20-21 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek müzikalin başrollerini; Toprak Sağlam, Lider Şahin, Suna Keskin ve İsmail Düvenci paylaşıyor. Müzikal; 80'li yılların rengarenk, eğlenceli ve romantik zamanlarını nostaljik sahnelerle birleştirerek izleyiciyi zaman yolculuğuna çıkaracak. Türkiye
'de gerçekleştirilen en büyük prodüksiyon olmaya aday müzikali Damlar Cercisoğlu yönetiyor, senaryosu ise Yavuz Hakan Tok'un imzasını taşıyor.