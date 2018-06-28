Serdar Ortaç ile single çıkarıyor

Oyuncu Sera Tokdemir
, şarkıcılığa adım atıyor. Önceki gün tek başına alışveriş yaparken görüntülenen Tokdemir'in, İstanbul
'da beklenen yoğun yağışa karşı botlarıyla önlem aldığı görüldü. Stüdyodan çıktığını söyleyen güzel oyuncu, yeni bir single hazırladığını ve Temmuz ayı ortasında piyasaya çıkacağını söyledi. Parçanın sözü ve müziğinin kendisine ait olduğunu belirten Tokdemir, yeni şarkısı için sık sık Serdar Ortaç
ile bir araya geldiğini ve single'ı Ortaç ile birlikte hazırladıklarını belirtti. Tokdemir, "Çok büyük sürprizlerim var, eminim herkes çok şaşıracak. Şimdiden çok heyecanlıyım" diye konuştu. Ünlü oyuncu, single'ı çıkana kadar sosyal medya hesaplarını kapattığını da söyledi.