Yağmur Ünal annesi Türkan Şoray'ın doğum gününü böyle kutladı

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal annesinin doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak nostaljik fotoğraflar paylaştı. Türkan Şoray'ın Cihan Ünal'dan olan kızı Yağmur Ünal annesinin doğum gününü sosyal medyadan da kutladı. 33 yaşındaki Yağmur Ünal çocukluk yıllarında annesiyle çekilen karelerini yayınlayarak takipçilerine nostalji yaşattı. Yağmur Ünal, 73. yaşını kutlayan annesi Türkan Şoray için şu ifadeleri kullandı: "Oyuncu ve yapımcı Annem.. Birlikte nice mutlu güzel yıllara. Yeni yaşında hep gülelim. Seni her şeyden çok seviyorum" İşte Yağmur Ünal'ın yayınladığı diğer kareler...
Giriş Tarihi: 28.6.2018 15:06
NOSTALJİK FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal annesinin doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak nostaljik fotoğraflar paylaştı.