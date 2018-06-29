Barış Akarsu doğum gününde unutulmadı! Barış Akarsu kimdir?

Barış Akarsu'nun doğum günü unutulmadı. Çok genç yaşta hayatını kaybeden sanatçının sevenleri bu yıl da Akarsu'yu andı.

Barış Akarsu'nun doğum günü sosyal medyaya konu oldu. Henüz 28 yaşındayken geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybeden Barış Akarsu'yu tanınan isimlerin yanı sıra, Twitter kullanıcıları da unutmadı. Ünü sanatçıya olan sevgilerini dile getirmeye çalışan yüzlerce insan, #BarışAkarsu hashtagiyle ünlü sanatçıyı andı.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

29 Haziran 1979'da Bartın'a bağlı Amasra ilçesinde doğan Barış Akarsu, Amasra'dan hayatı boyunca hiç kopmadı. Liseyi bitirene kadar Bartın'da kalan sanatçı, Amasra'da konser veren dönemin rock müzisyenlerinden etkilenerek müziğe merak saldı. Gitar ve mızıkayla başlayan müzik merakı, lise sonrası Ankara'ya taşınarak barlarda barmenlik ve garsonluk yapmasıyla iyice tırmandı. Çalıştığı barlarda solistlik yapmaya başlayan Barış Akarsu, yeteneği sayesinde göze çarptı.

2004 yılında atv'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Akademi Türkiye yarışmasına katılan ve hem tarzı hem de sesiyle dikkatleri üzerine çeken Barış Akarsu, yarışmayı birincilikle bitirerek profesyonel kariyerine başladı. Amasra'da yaşarken en çok etkilendiği sanatçı olan Cem Karaca'nın Islak Islak şarkısıyla özdeşleşen Barış Akarsu, müzik dışında dizi oyunculuğu da yaptı.