Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Oyuncu Berk Oktay'dan skandal görüntü! Yine hacklendi

Oyuncu 'dan skandal görüntü! Yine hacklendi

Ünlü oyuncu 'ın boşanma aşamasında olduğu eşi geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla herkesi şoke etmiş, ‘Kocam beni dövdü yardım edin!’ açıklamasıyla bandajlı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Şarapçıoğlu’nun hesabının çalındığı kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı. Aynı gün içinde ikinci bir şok daha yaşayan çiftin özel fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce ele geçirilmiş, Berk Oktay ve eşi Merve Şarapoğlu'nun çıplak olduğu görülen fotoğraflar, Şarapcıoğlu'nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşılmıştı. Bugün ise Berk Oktay’ın hesabı yine çalındı! İşte o görüntü…

Giriş Tarihi: 29.6.2018 14:15 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 14:15
Oyuncu Berk Oktay'dan skandal görüntü! Yine hacklendi

Sosyal medya hesaplarından kendisinin çıplak fotoğrafını ve çıplak bir kadınla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılan , yine hacklendi!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Berk Oktay'dan skandal görüntü! Yine hacklendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN