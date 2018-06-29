Oyuncu Berk Oktay'dan skandal görüntü! Yine hacklendi
Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla herkesi şoke etmiş, ‘Kocam beni dövdü yardım edin!’ açıklamasıyla bandajlı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Şarapçıoğlu’nun hesabının çalındığı kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı. Aynı gün içinde ikinci bir şok daha yaşayan çiftin özel fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce ele geçirilmiş, Berk Oktay ve eşi Merve Şarapoğlu'nun çıplak olduğu görülen fotoğraflar, Şarapcıoğlu'nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşılmıştı. Bugün ise Berk Oktay’ın hesabı yine çalındı! İşte o görüntü…
Giriş Tarihi: 29.6.2018 14:15Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 14:15
Sosyal medya hesaplarından kendisinin çıplak fotoğrafını ve çıplak bir kadınla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılan Berk Oktay, yine hacklendi!