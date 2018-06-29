Dünya kepçe ben kazan

TATİLDE SABAHATTİN ALİ
İki çocuğuyla birlikte Bodrum tatiline çıkan Volkan Demirel
'in eşi Zeynep Demirel
, kitapkurdu çıktı. Demirel, Sabahattin Ali
'nin Kuyucaklı Yusuf'unu okuyor.
OĞLUM VE SEVGİLİM
Kaya Çilingiroğlu
, sevgilisi Seda Sevin ile Bodrum'da. Çilingiroğlu, önceki gün oğlu Kaya ile sevgilisini tanıştırdı.
KÖPEĞE GAZİNO İSMİNİ VERDİ
HÜLYA Avşar, bir dönemin gözde gazinosu Çakıl'ın ismini köpeğine verdi. Avşar, Ayvalık tatilinde diğer köpeği Tombiş ile havuzda yüzerek stres attı.
Antalyatps://iasbh.tmgrup.com.tr/4336ad/0/0/0/0/439/420?u=https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2018/06/28/dunya-kepce-ben-kazan-1530207425669.jpeg&mw=280" style="margin: 4px; float: right;" width="280">FİNİKE'DE IKINCI DÜĞÜN
FUNDA Arar, 14 yıl önce evlendiği eşi Febyo Taşel ile nikah tazeledi. Sanatçı, Finike konseri sırasında gelinlik tacı giydi, belediye başkanı da eşiyle Arar'ın nikahını tazeledi.
MİDİLLİ'DE HUZUR
EBRU Cündübeyoğlu, tatil için arkadaşlarıyla Yunanistan'ın Midilli adasına geçti. Oyuncu, sahilde çılgın pozlar verdi.
İNCE BELLİ SEVIYOR
OĞULLARIYLA Bodrum tatiline çıkan Çağla Şıkel, önceki gün ince belli bardakta çay içerken görüntülendi.
OLİMPOS'U ARZU ETTİ
OYUNCU Arzu Yanardağ, tatil için Antalya
'yı tercih etti. Yanardağ, Olimpos'ta huzur içinde tatil yapıyor.