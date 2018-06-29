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Vahşı doğa sevgisi belgesel oldu

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Vahşı doğa sevgisi belgesel oldu
Başarılı oyuncu , yapımcılığını kendisinin üstlendiği 'Sen de ' isimli belgeseli için Belgesel kanalı ile anlaştı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yaz 'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan 'Sen de Tanık Ol' adlı kişisel fotoğraf sergisini, Kasım 2017'de açmıştı. Elde edilen gelirle Afrikalı çocuklara ve halka sürdürülebilir temiz su kaynakları sağlayan Düzyatan, projesini bir adım öteye taşıdı.10 bölümden oluşan sergisi ile aynı adı taşıyan belgesel, çok yakında TRT Belgesel ekranlarında olacak.
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Vahşı doğa sevgisi belgesel oldu
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