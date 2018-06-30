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Oğulları yaşam savaşı veriyor

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Oğulları yaşam savaşı veriyor
ile 'ın 16 yaşındaki oğulları Jack'in ciddi bir hastalıkla boğuştuğu, hatta yaşam savaşı verdiği iddia ediliyor. Fransız Public dergisinin haberine göre; 45 yaşındaki Vanessa Paradis, yeni filmi 'A Knife in the Heart'ın önceki gün 'te düzenlenen galasına oğlunun rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Filmin yönetmeni Yann Gonzalez, gazetecilerin soruları üzerine Paradis'in birkaç saat önce oğlunun ağır şekilde rahatsızlandığını öğrendiğini ve hemen yanına koştuğunu söyledi. Grubuyla birlikte Almanya'da turnede olan Johnny Depp'in de, Münih konserinin hemen ardından oğlunun rahatsızlığını öğrenir öğrenmez Paris'e doğru yola çıktığı söyleniyor.
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Oğulları yaşam savaşı veriyor
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