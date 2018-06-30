Oğulları yaşam savaşı veriyor

Johnny Depp
ile Vanessa Paradis
'ın 16 yaşındaki oğulları Jack'in ciddi bir hastalıkla boğuştuğu, hatta yaşam savaşı verdiği iddia ediliyor. Fransız Public dergisinin haberine göre; 45 yaşındaki Vanessa Paradis, yeni filmi 'A Knife in the Heart'ın önceki gün Paris
'te düzenlenen galasına oğlunun rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Filmin yönetmeni Yann Gonzalez, gazetecilerin soruları üzerine Paradis'in birkaç saat önce oğlunun ağır şekilde rahatsızlandığını öğrendiğini ve hemen yanına koştuğunu söyledi. Grubuyla birlikte Almanya'da turnede olan Johnny Depp'in de, Münih konserinin hemen ardından oğlunun rahatsızlığını öğrenir öğrenmez Paris'e doğru yola çıktığı söyleniyor.