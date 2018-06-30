Tatil günlüğü

HAYDİ DENİZE!
Trabzonsporlu
futbolcular,
ligin bitmesi üzerine
kendilerini Ege
sularına attı. Yakın
dost olan Furkan
Taş, Kutay Yokuşlu,
Yusuf Yazıcı ve
Olcay Şahan, tatilde
su sporlarına ilgi
gösterdi. Suyun üzerinde
kalabilmek
için büyük çaba harcayan
ünlü futbolcular,
eğlenceli anlar
yaşadı. ESRA EROL
YAZ sezonunun gelmesiyle atv ekranlarındaki programına ara veren Esra Erol
, tatile çıktı. Erol, yeni sezona Göcek'te dinlenerek hazırlanıyor IVANA SERT
MODA tasarımcısı
Ivana Sert,
geçtiğimiz
günlerde oğlu
Ateş Sert
ile birlikte
Amsterdam'a
gitti. Sert,
oğluyla olan tatil
fotoğraflarını
sosyal medyada
paylaştı. PELİN ÖZTEKİN
OYUNCU Pelin Öztekin
, denizin ve güneşin tadını Ayvalık'ta çıkarıyor. Öztekin, tatil fotoğraflarını Instagram'da takipçileriyle paylaşıyor. ECE ERKEN Ece Erken
, Marmaris'ten Çeşme'ye geçti. MÜZİKLİ BODRUM GECELERİ BODRUM
Yalıkavak'ta bulunan Mufla Restaurant, müzikleriyle de tatilcileri eğlendiriyor. Son zamanlarda adından sıklıkla söz edilen Ayta Sözeri, Temmuz ayında Mufla'da Bodrumlular'la buluşacak.