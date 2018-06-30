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Tatil günlüğü

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Tatil günlüğü
HAYDİ DENİZE!
Trabzonsporlu futbolcular, ligin bitmesi üzerine kendilerini Ege sularına attı. Yakın dost olan Furkan Taş, Kutay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan, tatilde su sporlarına ilgi gösterdi. Suyun üzerinde kalabilmek için büyük çaba harcayan ünlü futbolcular, eğlenceli anlar yaşadı.

ESRA EROL
YAZ sezonunun gelmesiyle atv ekranlarındaki programına ara veren , tatile çıktı. Erol, yeni sezona Göcek'te dinlenerek hazırlanıyor

IVANA SERT
MODA tasarımcısı Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde oğlu Ateş Sert ile birlikte Amsterdam'a gitti. Sert, oğluyla olan tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

PELİN ÖZTEKİN
OYUNCU , denizin ve güneşin tadını Ayvalık'ta çıkarıyor. Öztekin, tatil fotoğraflarını Instagram'da takipçileriyle paylaşıyor.

ECE ERKEN
, Marmaris'ten Çeşme'ye geçti.

MÜZİKLİ BODRUM GECELERİ
Yalıkavak'ta bulunan Mufla Restaurant, müzikleriyle de tatilcileri eğlendiriyor. Son zamanlarda adından sıklıkla söz edilen Ayta Sözeri, Temmuz ayında Mufla'da Bodrumlular'la buluşacak.
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Tatil günlüğü
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