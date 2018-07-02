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ve evlendi

ile , 30 Haziran akşamı Eczacıbaşı ailesinin Bodrum’daki evlerinde yapılan törenle dünya evine girdi.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 15:47
Esra Eczacıbaşı ve Murat Coşkun evlendi

Oya-Bülent Eczacıbaşı çiftinin kızı ile Ayşe-Ahmet Coşkun çiftinin oğlu , 30 Haziran akşamı Eczacıbaşı ailesinin Bodrum'daki evlerinde yapılan törenle evlendikleri duyuruldu. Eczacıbaşı açıklamasına göre yaklaşık 700 davetlinin katıldığı düğün töreninde nikahı, Bodrum Belediye Başkanı kıydı.Nikahta 'nın şahitliğini ağabeyi Emre Eczacıbaşı, Murat Coşkun'un şahitliğini ise ablası Zeynep Coşkun Süren üstlendi.

ESRA ECZACIBAŞI KİMDİR?

1989 yılında doğan Esra Eczacıbaşı, Harvard'da ekonomi ve sanat tarihi eğitimi, ardından INSEAD'da ise MBA eğitimi aldı. İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin modern ve çağdaş sanatla ilgilenen gençlere yönelik platformu Genç Modern'in kurucusu olan ve bir süre McKinsey'de yönetim danışmanlığı da yapan Esra Eczacıbaşı, halen Eczacıbaşı Topluluğu'nda İş Geliştirme Müdürlüğü görevini sürdürüyor.

MURAT COŞKUN KİMDİR?

1985 doğumlu Murat Coşkun ise University of Chicago'da ekonomi eğitiminin ardından A.B.D.'de Marcus and Millichap'te ticari gayrimenkul geliştirme konusunda çalıştı. McGill'de MBA eğitimini aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Coşkun, bir süre Turcom Teknoloji'de yönetici olarak çalıştı. 2014'te kendi girişimini kuran Coşkun, halen kurucusu olduğu Paladin'de gayrimenkul yatırım fonu yöneticiliği yapıyor.

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Esra Eczacıbaşı ve Murat Coşkun evlendi
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