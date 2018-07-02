Haluk Levent: Halkımızın ne söylediğini iyi anlamalıyız

Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent, GÜNAYDIN'a konuştu. Muhalif kimliğiyle bilinen sanatçı, 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili de yorum yaptı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parlamentoda görev yapacak tüm vekilleri kutladı...

Srebrenitsa kurbanları için 16 yıldır anma törenine gidiyorsunuz. Bu sene de sizin kurduğunuz AHBAP Derneği gidiyor. Srebrenitsa'nın sizin için önemi nedir?

Srebrenitsa, sadece benim ya da ülkem için değil, insanlık için de çok önemli bir yer. 1993 yılında savaş döneminde gönüllü olarak ilaç götürmek amacıyla üç arkadaşımla birlikte Kosova'ya kadar gitmiştik ve ilaçları da Bosna'ya verilmesi için orada teslim ettik. Ben gittiğimde savaşın son dönemiydi ama bombalamalar, ölümler devam ediyordu. Orada gördüğüm manzara, insanlık açısından çok üzücüydü, beni derinden etkiledi. Hem Bosna'da yaşanan katliam, hem de Strebrenitsa'da yapılan soykırım için şarkı yaptım. Dünya siyasetinin acımasızlığını, kirliliğini açık biçimde gösteren bir katliamdır Srebrenitsa'da yaşanan. Bunun unutulmaması gerektiğini, insanlık için dersler taşıdığını düşünüyorum. Geçen yıl AHBAP Derneği ile birlikte gitmiştik, bu sene yine gideceğiz.



KATLİAM ÖNE ÇIKARILMIYOR

Srebrenitsa katliamı sizce dünya kamuoyunda neden yeterince yer bulmuyor?

Srebrenitsa'da yaşananlar tüm çıplaklığıyla anlatılırsa eğer, Bosna'daki Müslümanlar'a sempati duyulmaya başlanabilir, o dönemde katliamı yapan Sırp yöneticilere antipati duyulabilir diye. Avrupa'nın göbeğinde Müslüman toplumun rahatça ve özgürce yaşaması gerektiği düşünülmüyor ne yazık ki.

İslamofobinin etkisi var değil mi bunda?

Tabii. Avrupa'daki İslamofobinin bu katliamın yeterince anlatılmamasında etkili olduğunu düşünüyorum.

Avrupa; sarışın, mavi gözlü olanın Müslüman olmasına dayanamadı.

Onlar için sarışın ve mavi gözlü olan Müslüman olamaz, Avrupalı olur ancak. Batı'nın bakış açısına göre; Müslüman olan esmerdir, çirkindir. Srebrenitsa katliamını anlamak, bu bakış açısını değiştirmek demek. Srebrenitsa'da insanlar vahşice öldürüldü. Hollanda komutanı, kamplarda ellerinden silahları alınmış, korunmasız halka katliam yapılması için Sırp yöneticilere şehrin anahtarını verdi. Masum halk, göz göre göre katledildi.

Filistin'de de benzer bir katliam oluyor. Buna da benzer bir tepki gösteriyor musunuz?

Filistin yarayan bir kanadır. İsrail hükümetinin politikalarından Yahudi toplumunu sorumlu tutamayız. İsrail'de, Filistin'e yapılan zulme karşı çıkan barışçıl gruplar var. Bu gruplar, İsrail'deki milliyetçi lobiler tarafından susturulmaya çalışılıyor. İsrail hükümeti, Filistin'e yönelik zulmü kendi siyasi çıkarları için devam ettiriyor.

İsrail hükümetinin eli kanlıdır. Yüz binlerce Filistinli'nin zulmünden sorumludur.

Amerika'nın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını da kınıyorum.

Trump'ın bu politikası nefretin çoğalmasına ve bölgede kaosun artmasına neden oluyor. Yıllardan beri çıkardığım tek bir tespit var benim Amerika ile ilgili. Sabah New Jersey'de yataktan kalkan bir Amerikalı'nın kahvaltıda daha fazla yumurta yiyebilmesi, öğlen daha iyi bir yemekle beslenebilmesi ve akşam daha çok içki içebilmesi için Ortadoğu'da her gün kan akması gerekiyor.

Amerika, kendi halkını zenginleştirmek ve daha mutlu edebilmek için Ortadoğu'daki Müslüman halkın kanından besleniyor.