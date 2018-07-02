Marmarıs’te her köşede bır ünlü!

Ünlü isimler, önceki gün özel bir parti için Marmaris'teki D Maris'te bir araya geldi. Partinin ertesi günü ünlüler, otelin iskelesinde deniz ve güneşin tadını çıkardı. Genç oyuncu çift Kaan Yıldırım- Ezgi Eyüboğlu, otelin plajında görüntülendi. Önce tek başına denize giren Yıldırım, daha sonra yanına gelen eşini öpücüklere boğdu. Engin Hepileri
ile altı aylık hamile eşi Beyza Şekerci
de sabah saatlerinde iskeledeydi. Plajdaki bir locaya yerleşen çift, denizde romantik anlar yaşadı. Hepileri, dört yıldır evli olduğu eşini öpücüklere boğarken, Beyza Şekerci belirginleşen karnıyla dikkat çekti. Ünlü çift, daha sonra Kaan Yıldırım-Ezgi Eyüboğlu çiftiyle birlikte deniz keyfi yaptı. Ezgi Mola
ise iskelede shuttle aracını beklediği sırada arkadaşına bol bol poz verdi. Fotoğraf çektirmeye doyamaya Mola, denize girip çıktıktan sonra da poz vermeye devam etti. Ünlü oyuncu, bir ara hayranlarıyla da selfie çektirdi. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, tüm günü arkadaşlarıyla, Demet Evgar ise sevgilisi Levent Babataş ile geçirdi.