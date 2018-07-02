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'tan eşi ’a 26. yaş hediyesi!

Yeni yaşına renkli bir partiyle ‘Merhaba’ diyen , eşi ’a övgüler yağdırdı: “Altı yıldır birlikteyiz. Aşkımdan hiçbir şey eksilmedi. Bu adam benim her şeyim” Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan, 26’ncı doğum gününü renkli bir partiyle kutladı. Göktürk Quyyu Hanımeli Restoran’daki organizasyona, çiftin aileleri ve arkadaşları katıldı. Hediye yağmuruna tutulan Loughnan’a en anlamlı armağan Ortaç’tan geldi. Şarkıcı, “Chloe, ‘Hiç Türk hediyeleri vermiyorsun’ diye sitem etmişti. Ben de ona üzerinde hilal ve yıldız bulunan bir kolye aldım” şeklinde konuştu. Türk vatandaşı olmaya hak kazandığı öğrenilen model, “Artık zaman doldu ve engel yok” diyerek mutluluğunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 11:05
Serdar Ortaç'tan eşi Chloe Loughnan’a 26. yaş hediyesi!

CHLOE 26 YAŞINDA

(48) eşi 'ın 26. yaş günü için Göktürk'teki Quyyu Hanımeli doğum günü yemeği düzenledi.

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Serdar Ortaç'tan eşi Chloe Loughnan’a 26. yaş hediyesi!
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