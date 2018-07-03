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’yi görenler şoke oldu! Kilolu hali dikkat çekti

Uzun süredir ortalarda görünmeyen , önceki gün Nişantaşı’nda ortaya çıktı. Tatil için Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıkan Aşkın Nur Yengi'nin oldukça kilo aldığı gözlendi. Yengi'nin telaşlı hali dikkatlerden kaçmadı. Hızlı adımlarla ilerleyen Yengi, basın mensuplarının sorularını bile duymadı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Aşkın Nur Yengi, önceki gün Nişantaşı’nda ortaya çıktı. Tatil için alışveriş turuna çıktığı öğrenilen ünlü popçu, telaşlı haliyle dikkat çekti. Basın mensuplarının sorularını bile duymayan Yengi’nin kilo aldığı gözlendi.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 09:56
Aşkın Nur Yengi’yi görenler şoke oldu! Kilolu hali dikkat çekti

ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Aşkın Nur Yengi, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.

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Aşkın Nur Yengi’yi görenler şoke oldu! Kilolu hali dikkat çekti
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