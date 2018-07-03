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Bodrum’da müzik zamanı

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Bodrum’da müzik zamanı
BU yıl 4-8 Ağustos tarihleri arasında 14'üncü kez sanatseverlerle buluşacak olan Bodrum Müzik Festivali'nin programı önceki gün açıklandı. CEO'su Hüsnü Akhan'ın evsahipliğinde binasında gerçekleşen toplantıyla, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Hakan Ateş ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da katıldı. Festival kapsamında bugüne kadar 4 bini aşkın müzisyenin 121 konserde 200 binden fazla müzikseverle buluştuğunu kaydeden Arkan, festivalin küresel bir organizasyon olma yolunda ilerlediğini belirtti. 4 Ağustos'ta, D-Marin Turgutreis Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek festivalin ilk konserinde, Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, soprano Lauren Fagan ve tenor Murat Karahan sahneye çıkacak. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'a onur ödülünün takdim edileceği festivalde, Ara Güler'in Bodrum fotoğraflarından oluşan sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
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Bodrum’da müzik zamanı
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