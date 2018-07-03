Dansçı kardeşler İstanbul’da

'ROLEX' şarkısıyla tüm dünyada fırtına gibi esen Ayo-Teo Kardeşler, önceki akşam İstanbul
'a geldi. Bir reklam filmi çekimi için Türkiye'ye gelen kardeşler, uçaktan iner inmez soluğu Etiler'deki Hatay
Medeniyetler Sofrası'nda aldı. Yemeğin ardından İstanbul Boğazı
'nı gezen kardeşler, daha sonra Kuruçeşme Fahham'a geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayo-Teo; Türkiye'ye hayran kaldıklarını, kebap ve Türk kahvesinin adını çok duyduklarını söyledi. Türk sanatçılarından Tarkan
'ı tanıdıklarını söyleyen kardeşler, ellerinde duyduklarını belirtti. Üzerlerinde isimleri yazan pideyi görünce çok şaşıran ikili, danslarıyla da ilgi odağı oldu.