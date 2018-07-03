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Dansçı kardeşler ’da

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Dansçı kardeşler İstanbul’da
'ROLEX' şarkısıyla tüm dünyada fırtına gibi esen Ayo-Teo Kardeşler, önceki akşam 'a geldi. Bir reklam filmi çekimi için Türkiye'ye gelen kardeşler, uçaktan iner inmez soluğu Etiler'deki Medeniyetler Sofrası'nda aldı. Yemeğin ardından 'nı gezen kardeşler, daha sonra Kuruçeşme Fahham'a geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayo-Teo; Türkiye'ye hayran kaldıklarını, kebap ve Türk kahvesinin adını çok duyduklarını söyledi. Türk sanatçılarından 'ı tanıdıklarını söyleyen kardeşler, ellerinde duyduklarını belirtti. Üzerlerinde isimleri yazan pideyi görünce çok şaşıran ikili, danslarıyla da ilgi odağı oldu.
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Dansçı kardeşler İstanbul’da
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